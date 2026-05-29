MEB ile TÜGVA arasındaki eğitim protokolü, muhalif medyayı rahatsız etti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında yürütülen iş birliği protokolünün yenilendiği ve anlaşmanın 2030 yılına kadar geçerli olacağı bildirildi. Protokol kapsamında yaz tatili döneminde devlet okullarının çeşitli eğitim faaliyetleri için kullanılmasına yönelik planlamalar gündeme geldi.

DİNİ İÇERİKLİ DERSLER DE VERİLECEK

Yapılan düzenlemeyle birlikte vakfın yaz eğitim programlarında dini içerikli ders başlıklarına da yer verileceği ifade edilirken, uygulamanın kapsamı ve detaylarına ilişkin tartışmalar kamuoyunda dikkat çekti.

MUHALİF MEDYA RAHATSIZ

MEB ile TÜGVA arasındaki bu eğitim işbirliği, muhalif medyada rahatsızlığa neden oldu.

Söz konusu yaz aylarında verilecek olan din eğitiminin protokole aykırı olduğu iddia edilirken, her zamanki gibi "laiklik" algısı öne çıkarıldı.

PROTOKOL 2030’A KADAR UZATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında daha önce yürürlükte olan protokolün yenilenerek 2030 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Söz konusu iş birliği çerçevesinde eğitim faaliyetlerinin yaz dönemlerinde de sürdürülebileceği ifade ediliyor.

Protokolün, okul binalarının tatil dönemlerinde farklı eğitim programları için kullanılmasına olanak tanıdığı aktarıldı.

YAZ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI GÜNDEMDE

Açıklamalara göre Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 2026 yılı yaz eğitim programına din içerikli ders başlıkları eklemeyi planlıyor. Program kapsamında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin hedeflendiği belirtiliyor.

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan içerikte Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve hadis derslerinin yer alacağı ifade ediliyor.