MEB'den, Ankara'daki öğretmene darp soruşturması

Ankara'daki Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

ŞİDDET VAR HAKARET VAR

İzleyenleri çileden çıkartan görüntülerde; öğretmenin engelli öğrenciyi çekiştirip sağa sola ittiği görülüyor.

Görüntülerin devamında ise dayakçı öğretmen, öğrencisine hakaretler savuruyor.

Kaynaştırma öğrencisini öğretmeni darbetti

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

''BU OLAY HEMEN HEMEN 4 AYDIR VAR''

Öte yandan, baba Durmuş Karacaoğlu, olaydan başka bir velinin görüntüyü kendilerine yollaması ile haberdar olduklarını ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikayette bulunduklarını söyledi.

Oğlunun konuşmakta sıkıntı yaşadığını ve hiperaktif davranışlar sergilediğini belirten Karacaoğlu, "Bu olay hemen hemen 4 aydır var. 'Sınıfını değiştirin' dedik. Öğretmen, 'bu çocuk yerinde durmuyor, sürekli sınıfta geziyor' diyor; ama bu çocuk zaten raporlu. İlacını veriyoruz. İlacın etkisi 6 saat sürüyor. Ben ne yapabilirim. Şikâyetimizi dile getirdik. O öğretmenin okulda kalmasını istemiyorum. Çocuğumun o öğretmende okumasını da istemiyorum. Sadece tek istediğim, sınıfını değiştirilmesiydi, aynı sorunları yaşıyoruz diye. Daha önce de eşim bizzat müdüre sınıf değişikliği talebini iletti. 4 aydır benim eşimin gözündeki yaş kurumuyor. Götürmediğimiz hastane kalmadı. Görüntüleri görünce ben bittim." diye konuştu.