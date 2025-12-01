1 Aralık 2025: TV'de bugün! Dev derbi, diziler, filmler... 1 Aralık Pazartesi günü televizyon kanallarında başta derbi olmak üzere neler var merak ediliyor. İşte, kanal kanal bugünkü yayın programı...

Göster Hızlı Özet 1 Aralık 2025'te Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Televizyon kanallarında çeşitli programlar ve diziler izlenebilecek.

ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1 ve Kanal D'de günün programları merak ediliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 1 Aralık Pazartesi günü, sendromdan ziyade maç heyecanı var. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için milyonlar kanal kanal gezerken, TV izleyicileri de bugünün akışlarına göz atıyor. ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1, Kanal D gibi kanallarda 1 Aralık 2025 programı araştırılıyor. Sizler için saat saat akışı derledik. İşte, bugünkü yayın akışları... ATV 08.00 Kahvaltı Haberleri 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 atv Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol’da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Dilberay 22.45 Kuruluş Orhan Kanal D 09.00 Neler Oluyor Hayatta? 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.45 Uzak Şehir 18.30 Kanal D Ana Haber 20.00 Uzak Şehir NOW TV 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Kıskanmak 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 20.00 Kıskanmak 22.30 Halef: Köklerin Çağrısı Show TV 08.15 Bu Sabah 10.00 Bahar 12.30 Gelin Evi 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18.45 Show Ana Haber 20.00 Güldür Güldür Show Star TV 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 16.15 Söz 19.00 Star Haber 20.00 Çılgın Zengin Asyalılar TRT 1 09.15 Adını Sen Koy 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.45 Kasaba Doktoru 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 20.00 Cennetin Çocukları TV8 09.00 Gel Konuşalım 12.30 Zahide Yetiş ile Sence? 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20.00 MasterChef Türkiye Derbi: Fenerbahçe, bugün rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Medya Haberleri Derbi (FB-GS) hangi kanalda, saat kaçta? 1 Aralık 2025 şifresiz derbi yayını...

