1 Aralık 2025: TV'de bugün! Dev derbi, diziler, filmler...

1 Aralık Pazartesi günü televizyon kanallarında başta derbi olmak üzere neler var merak ediliyor. İşte, kanal kanal bugünkü yayın programı...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 09:57
  • 1 Aralık 2025'te Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
  • Televizyon kanallarında çeşitli programlar ve diziler izlenebilecek.
  • ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1 ve Kanal D'de günün programları merak ediliyor.

1 Aralık Pazartesi günü, sendromdan ziyade maç heyecanı var.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için milyonlar kanal kanal gezerken, TV izleyicileri de bugünün akışlarına göz atıyor.

ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1, Kanal D gibi kanallarda 1 Aralık 2025 programı araştırılıyor.

Sizler için saat saat akışı derledik. İşte, bugünkü yayın akışları...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Dilberay

22.45 Kuruluş Orhan

Kanal D

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

Show TV

08.15 Bu Sabah

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

Star TV

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çılgın Zengin Asyalılar

TRT 1

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş ile Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

Derbi: Fenerbahçe, bugün rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

