1 Aralık 2025: TV'de bugün! Dev derbi, diziler, filmler...

- 1 Aralık 2025'te Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
- Televizyon kanallarında çeşitli programlar ve diziler izlenebilecek.
- ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1 ve Kanal D'de günün programları merak ediliyor.
1 Aralık Pazartesi günü, sendromdan ziyade maç heyecanı var.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için milyonlar kanal kanal gezerken, TV izleyicileri de bugünün akışlarına göz atıyor.
ATV, Show TV, Star, NOW, TRT 1, Kanal D gibi kanallarda 1 Aralık 2025 programı araştırılıyor.
Sizler için saat saat akışı derledik. İşte, bugünkü yayın akışları...
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Dilberay
22.45 Kuruluş Orhan
Kanal D
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
Show TV
08.15 Bu Sabah
10.00 Bahar
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
Star TV
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Çılgın Zengin Asyalılar
TRT 1
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
Derbi: Fenerbahçe, bugün rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.