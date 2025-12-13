Taşacak Bu Deniz 11. bölüm fragmanı: Eleni dayanamadı! Oruç gerçekleri öğreniyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in sert ve zorlu coğrafyasında geçen hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve bitmeyen çekişmeler üzerine kurulu senaryo, son bölümlerde temposunu iyice artırdı.

Son bölümün ardından gözler bu kez yayınlanan yeni fragmana çevrildi.

Taşacak Bu Deniz izleyicileri yine sürprizlerle dolu bir bölümle buluşmaya hazırlanıyor.

ELENİ, SEVCAN'I ELE VERİYOR

Dizinin yeni bölümünde diziye dahil olan Savcı Feride, Adil'i tutuklatıyor. Koçariler Adil'i kurtarabilecek mi?

Sevcan ve Oruç'un kına gecesinde bomba patlıyor. Eleni, Sevcan'ın kendisini denize attığı anın görüntüsünü herkese izletiyor.

Oruç ve Eleni arasında yaşanacak gelişmeler merak konusu. İşte Taşacak Bu Deniz 11. bölüm fragmanı: