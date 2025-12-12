Evrim Akın 'Ev Gezmesi' programına veda etti: Yerine bakın kim geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2007–2010 yılları arasında yayınlanan ve çocuk oyuncuların performanslarıyla hafızalara kazınan Bez Bebek dizisi, aradan geçen yılların ardından ortaya atılan iddialarla yeniden gündeme gelmişti.

Dizide “Yağmur” karakterini canlandıran Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Keskinci, çocuk yaşta bulunduğu dizi setinde fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığını öne sürmüştü.

Açıklamalarında saçının çekildiğini, sigara dumanına maruz bırakıldığını ve ailesiyle ilgili tehditkar ifadeler duyduğunu iddia eden Keskinci, yaşadıklarının kendisi üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını dile getirmişti.

İddiaların odağındaki isim olan Evrim Akın ise yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Tüm bu olayların ardından yıllardır sunuculuğunu yaptığı Ev Gezmesi programına veda etti.

PROGRAMIN YENİ İSMİ VE SUNUCUSU BELLİ OLDU

Kanal D, ekranlarında yayınlanan Ev Gezmesi programının sunuculuğunu üstlenen Evrim Akın ile yollarını ayırdı.

Alınan karar doğrultusunda “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” artık yayın hayatına “Pazar Gezmesi” adıyla devam edecek.

Programın yeni sunucusu ise magazin haberciliğiyle tanınan Asiye Acar oldu.