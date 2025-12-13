Kızılcık şerbeti 118. bölüm fragmanı: Bir cenaze daha... Diziye veda ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti, cuma akşamı yayınlanan son bölümüyle yine gündemin üst sıralarında yer aldı.

Faith ve Başak’ın düğünü ve Ömer ve Bade’nin tek gecelik ilişkisi tartışma konusu yarattı.

Dün akşam yayınlanan bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

BAŞAK ANNESİNİ KAYBEDİYOR

Fatih'le dolaylı yoldan annesi için nikah masasına oturan Başak, düğün günü annesini kaybediyor.

Fatih ve Başak arasında aşk başlayacak mı, yoksa boşanacaklar mı?

Öte yandan Emir ve Çimen'in ilişkisi giderek zorlaşıyor. Emir ve Çimen ayrılacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 118. bölüm fragmanı: