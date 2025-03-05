10 yıl önce başından vurulmuştu! Mutlu Kaya'dan kötü haber...

Yağmur Uçar

FOX TV'de yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Mutlu Kaya, güzelliği ve sesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline gelmişti.

Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasında sonra erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle bugün vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor.

Yeniden hayata tutunan ve pes etmeyen Kaya'dan kötü haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Instagram hesabından yapılan açıklamada, genç kadının hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum" ifadelerine yer verildi.