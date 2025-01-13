13 Ocak 2025 TV yayın akışı: Bugünkü yapımlar...
Yağmur Dinç

Televizyonda yeni bir hafta, yeni bir reyting mücadelesi başlıyor.

Bugün NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

13 Ocak Pazartesi günü TV'dekileri sizler için derledik.

İşte bugünkü yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zembilli

23:20 Hamburg - İstanbul Hattı

Kanal D

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:00 Sahipsizler

01:00 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

03:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV8

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:15 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Deha

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Sandık Kokusu

02:15 Siyah Kalp

04:00 Kızılcık Şerbeti

TRT 1

07:30 Hayatımın Neşesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:55 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Hara

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Yağmur Dinç
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