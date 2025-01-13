13 Ocak 2025 TV yayın akışı: Bugünkü yapımlar...

Televizyonda yeni bir hafta, yeni bir reyting mücadelesi başlıyor.
Bugün NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
13 Ocak Pazartesi günü TV'dekileri sizler için derledik.
İşte bugünkü yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Zembilli
23:20 Hamburg - İstanbul Hattı
Kanal D
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:00 Sahipsizler
01:00 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
00:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
03:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TV8
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sandık Kokusu
02:15 Siyah Kalp
04:00 Kızılcık Şerbeti
TRT 1
07:30 Hayatımın Neşesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:55 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Hara