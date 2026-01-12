Yılların hasreti bitiyor! Cem Yılmaz açıkladı: İşte GORA 4 GORA kadrosu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun süredir gündemde olan GORA 4 GORA projesini resmen doğrulayarak hayranlarında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Yılmaz’ın 2025 yılı Mayıs ayında sosyal medya hesabından paylaştığı kareler serisi, yeni filmle ilgili beklentileri adeta zirveye taşımıştı.

2004 yılında vizyona giren ve Türk sinemasında farklı bir dönemin kapısını aralayan G.O.R.A, yıllar geçmesine rağmen izleyicinin hafızasında güçlü yerini koruyor.

Cem Yılmaz, kariyeri boyunca pek çok başarılı yapım ortaya koysa da G.O.R.A’nın kült etkisi hâlâ ayrı bir yerde duruyor.

Merakla beklenen devam filmiyle ilgili daha önce açıklama yapan Yılmaz, film için bir araya gelen ekibi ilk kez takipçileriyle paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN KADROYU PAYLAŞTI

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada “GORA 4 GORA, G.O.R.A’nın hikaye devamı değil; kahramanın macerasının devamı” ifadelerini kullanmıştı.

Sevilen karakterlerin geri döneceğini belirten Yılmaz, “Ceku var, Arif var, Komutan Logar var ama ortam bambaşka, hikaye bambaşka” sözleriyle izleyiciyi bu kez farklı bir atmosferin beklediğinin sinyalini verdi.

Öte yandan Cem Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımıyla GORA 4 GORA ekibi ilk kez netleşti. Paylaşımda yer alan isimler arasında Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Ozan Güven, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar bulunuyor.