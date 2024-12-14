14 Aralık 2024 TV yayın akışları! Bu cumartesi TV'de...
Yağmur Dinç

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

Bu cumartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu.

İşte 14 Aralık 2024 ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Bir Gece Masalı

14:00 Pi'nin Yaşamı

16:20 Holding

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çığlık 5

Kanal D

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

Star TV

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sen Ağlama İstanbul

11:30 Sahipsizler

13:45 Sen Ağlama İstanbul

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

NOW TV

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:15 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şevkat Yerimdar

TRT 1

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Teşkilat

14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:45 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

Show TV

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TV8

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Oynat Bakalım

09:15 El Dorado

12:15 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

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Yağmur Dinç
Editor