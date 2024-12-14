14 Aralık 2024 TV yayın akışları! Bu cumartesi TV'de...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
Bu cumartesi kanallarda neler var neler yok belli oldu.
İşte 14 Aralık 2024 ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Bir Gece Masalı
14:00 Pi'nin Yaşamı
16:20 Holding
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çığlık 5
Kanal D
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
Star TV
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sen Ağlama İstanbul
11:30 Sahipsizler
13:45 Sen Ağlama İstanbul
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Dizi
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
NOW TV
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:15 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şevkat Yerimdar
TRT 1
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Teşkilat
14:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:45 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Show TV
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TV8
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Oynat Bakalım
09:15 El Dorado
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye