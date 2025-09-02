200 bin TL'lik soru gündem oldu! İşte, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor.
Yarışmada sorulan bir soru sosyal medyada dikkat çekti. Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 200.000 TL'lik o soru.
''Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?''
A) Güllü
B) Kibariye
C) Bergen
D) Dilberay
Soruya C şıkkı "Bergen" diyen yarışmacı doğru yanıt verdi.