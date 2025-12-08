Uzak Şehir'in Alya'sı bakın aslında ne mezunuymuş! Mesleği sizi şaşırtacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Şehir dizisindeki Alya karakteriyle yeni sezona damga vuran Sinem Ünsal, yalnızca oyunculuğuyla değil, eğitim geçmişiyle de dikkat çekiyor.

Başarılı oyuncunun ekranlardaki performansını gören izleyiciler, onun aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşıyor.

Sinem Ünsal’ın merak edilen akademik geçmişi sosyal medyada da gündem oldu.

Bakın, Uzak Şehir'in Alya'sı aslında hangi bölümü okumuş...

EDEBİYAT MEZUNU

1993 doğumlu Sinem Ünsal, ilkokul ve ortaokulu İzmir'de; liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okudu.

Ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim gören Ünsal, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.

2017 yılından itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenmektedir.