Milyoner'de gündem olan "Türkiye" sorusu: Yarışmacı şaşırttı

ATV'nin perşembe ve pazar akşamlarına damga vuran yarışması Kim Milyoner Olmak İster, soruları ve yarışmacılarıyla gündem oluyor.

Ekrana gelen son bölümde, yarışmacının joker hakkını kullanması dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 bin TL değerindeki 4'üncü sorusunda yarışmacı karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusunda oldukça zor anlar yaşadı.

Şıklar ise “Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü” şeklindeydi.

"SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM"

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı.

Ulus o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi.

Yarışmacının bu sözü kısa sürede gündem oldu.