Uzak Şehir 41. bölüm 3. tanıtım: Cihan ve Alya alev alev! "Bir bakışta yaktın beni..."

Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünden gelen eğlenceli fragman, izleyicileri mest etti.

Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 08.12.2025 15:37
Uzak Şehir 41. bölüm 3. tanıtım: Cihan ve Alya alev alev!
  • Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 8 Aralık 2025'te yayınlanacak.
  • Alya ve Cihan'ın eğlenceli anları, fragmanda izleyicilerin dikkatini çekti.
  • Bölümde, Cihan'a özel bir kutlama sahnesi "Bahçe duvarından aştım" türküsü ile yer alıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

8 Aralık 2025 akşamı ekrana gelecek yeni bölümden son fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda, Alya ve Cihan'ın eğlendiği anlar dikkat çekti.

Bölümde Bahçe duvarından aştım" türküsü eşliğinde Cihan'a özel kutlama anlar yer aldı.

İşte, Uzak Şehir 41. bölüm 3. fragmanı...

