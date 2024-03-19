2000'lerin çocuk yıldızıydı! 33 yaşında vefat etti...

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12 Mayıs 1990 doğumlu Batuhan Berkay Göksu, 2000'li yılların başında çocuk oyuncu olarak dizilerde yer aldı.
Göksu, 'Seni Yaşatacağım' ve 'Baldız Geliyorum Demez' gibi dizilerde oynadı.
12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlenen Berkay Göksu, oyunculuğu bıraktı.
Kansere yenildi
Göksu, ilerleyen yıllarda oyunculuğu bırakarak yazılımcı olarak iş hayatına devam etti.
Ünlü isim, 1 aydır devam eden kanser tedavisine yenik düştü.
33 yaşında hayatını kaybeden Berkay Göksu, sevenlerini üzdü.