1 yıldır aranan firari sanık Esra Erol canlı yayınında yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında heyecan dolu anlar yaşandı..

Karataş Ailesi, 7 ay önce “okula gidiyorum” diyerek evden kaçan 18 yaşındaki kızları Ebru Karataş’ı bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.

7 AYDIR KAYIPTI, SUÇ ÇETESİNİN YANINDA BULUNDU

Daha önce de aranan ama bulunamayan 18 yaşındaki Ebru’yu Esra Erol aynı gün buldu! Genç kız bir harabede Ferhat Öztamur ve babası Erdal Öztamur’un yanında bulundu.

FİRARİ SANIK CANLI YAYINDA YAKALADI

Esra Erol’da canlı yayınında film sahnesi gibi bir kaçış ve yakalanma anı yaşandı.

Polis tarafından 1 yıldır aranan Ferhat Öztamur’un, Esra Erol canlı yayınındaki kaçış anları Esra Erol’da kameralarına yansıdı.

Kaçan şahsı Esra Erol ekipleri takip etti. Canlı yayında yaşanan kovalama sahnesi nefes kesti. Ferhat Öztamur, Esra Erol canlı yayınında kıskıvrak yakalandı.

DOLANDIRICILIK ÇETESİNİN SİSTEMİNİ CANLI YAYINDA İTİFAR ETTİ

Esra Erol’un yayın esnasında peşini bırakmadığı Ferhat Öztamur canlı yayında, Esra Erol’a dolandırıcılık çetesinin tüm sistemini tek tek anlattı.