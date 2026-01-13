Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi "A.B.İ"deki muhteşem performansı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Merakla beklenen A.B.İ dizisi, ilk bölümüyle atv ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Uzun zaman sonra ekranlara dönen Kenan İmirzalıoğlu ise "Doğan" karakteriyle hızlı bir giriş yaptı.

Dizinin ilk bölümünde; İzmir’de başarılı bir cerrah olan Doğan (Kenan İmirzalıoğlu), acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalıyor..

REYTİNGLERİ ALTÜST EDECEK SAHNE

Kız kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelen Doğan’ın İstanbul'a ilk geldiği an kendisini karşılayan abisi Sinan ile yolunu kesenlerle yaptığı kavga ise dizinin en çok konuşulan sahnesi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kavga sahnesi, sosyal medyada gündeme otururken, reytingleri de yerinden edeceğe benziyor.

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Öte yandan dizinin ilk bölümünün özeti ise şu şekilde;

İzmir’de başarılı bir cerrah olan Doğan, acil serviste verdiği mücadelelerin ardından, yıllardır uzak durduğu ailesinin yanına dönmek zorunda kalır. Kız kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelen Doğan, geçmişte ardında bıraktığını sandığı hesaplarla yüzleşirken, Hancıoğlu ailesinin içindeki güç savaşlarının tam ortasında kalır. Bir yanda otoriter baba Tahir, diğer yanda hırslarıyla sınır tanımayan abisi Sinan…

Doğan’ın gelişi, aile içindeki dengeleri altüst ederken; adalet duygusuyla hareket eden genç ve güzel avukat Çağla, çok sevdiği Behram abisi nedeniyle istemeden de olsa bu kaosun içine sürüklenir. İkilinin yolları geri dönüşü olmayan bir biçimde kesişirken, kaderleri yeniden yazılmaya başlar. Devamında yaşanan beklenmedik gelişmeler ise Doğan’ı, istemese de ailesiyle planladığından çok daha uzun bir süre bir arada kalmaya sürükler.