2025 MasterChef'te final sinyali: Acun Ilıcalı duyurunca...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef ve Survivor, birbirini takip ediyor.

2011'den beri yayında olan yemek yarışması MasterChef, ünlü şefler ile mutfağı seven yarışmacıları buluşturuyor.

2025 sezonunda da oldukça heyecanlı anlara sahne olan yarışma, final yaptıktan sonra Survivor başlıyor.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2026'nın ilk yarışmacısını "Bayhan" olarak duyurması, finali merak ettirdi.

MasterChef'in final yapacağı tarih, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

İşte, öngörülen final bölümü...

MASTERCHEF FİNALİ 2025

2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu.

2026 için de aynı tarihlere denk gelmesi beklenirken, biraz öncesinde de MasterChef'in finali planlanıyor.