Uzak Şehir'de "Doktor Yalçın" ifşası! Meğer rolü bambaşkaymış...

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisi, milyonları ekrana kilitliyor.

Alya Albora ve Cihan Albora'nın aşiret arasında kalan aşkını ve olaylar silsilesini konu alan dizi, Mardin'den ekrana yansıyor.

Uzak Şehir'in son bölümlerinde öldü sanılan Boran Albora'nın ayaklanması süreci, herkesi şoke etmişti.

Alboralar için üst üste gelen olayların akabinde sosyal medyada ifşa niteliğinde bir iddia daha gündeme geldi.

DOKTOR YALÇIN İDDİASI

Diziyle ilgili bilgiler paylaşan "Yorgun Gladyatör" isimli X kullanıcısı, Boran'ın doktoru olan karakter "Doktor Yalçın"a işaret etti.

İddialara göre; "Nihat Altınkaya'nın Uzak Şehir'e sadece "DOKTOR" olmak için dâhil olduğuna inandınız mı? Doktor Yalçın; Uzak Şehir'e damgasını vuracak. "Doktor Yalçın" Boran Albora'nın başına gelen en büyük felaket olacak." denildi.

Gelişmeler, dizinin ilerleyen bölümleri ile birlikte netleşecek.