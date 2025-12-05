Uzak Şehir'den yeni fragman: "Sen Boran Albora'nın karısısın"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzak Şehir'den yeni fragman...

Yayınlanan 41. bölüm 2. fragmanı, izleyicileri şoke etti.

Fragmanda; Kaya kendini alkole teslim ederken Cihan, İpek'e açık açık Kaya'nın Zerrin'e aşık olduğunu ve ondan vazgeçmeyeceğini söyler.

Diğer yandan Kaya'ya da Zerrin'in karnındaki çocuğun Kaya'nın olduğunu itiraf eder.

Boran, halayın ortasında Alya'yı Cihan'ın yanından çekip Alya'nın kendi karısı olduğunu haykırır...