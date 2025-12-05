MasterChef'te ilk finalist seçildi! İşte o yarışmacı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MasterChef'te finale doğru...

2025 MasterChef şampiyonu kim olacak heyecanla bekleniyor.

Yemek yarışması MasterChef'in 4 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde ilk finalist belli oldu.

Peki MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 4 Aralık 2025 Perşembe MasterChef'in ilk finalisti kim? İşte yanıtı...

MASTERCHEF 2025 İLK FİNALİST

Bilindiği üzere ceketi kazanan ve son dörde kalan isimler Sezer, Özkan, Çağatay ve Hakan olmuştu.

4 Aralık 2025 Perşembe akşamında kıran kırana yarışma ekranlara geldi.

Gecenin sonunda ise MasterChef'in koca bir sezonunun ilk finalisti belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025'in ilk finalisti Özkan oldu.