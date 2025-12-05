MasterChef'te ilk finalist seçildi! İşte o yarışmacı...

- MasterChef'in 4 Aralık 2025 tarihli bölümünde ilk finalist seçildi.
MasterChef'te finale doğru...
2025 MasterChef şampiyonu kim olacak heyecanla bekleniyor.
Yemek yarışması MasterChef'in 4 Aralık'ta yayınlanan yeni bölümünde ilk finalist belli oldu.
MASTERCHEF 2025 İLK FİNALİST
Bilindiği üzere ceketi kazanan ve son dörde kalan isimler Sezer, Özkan, Çağatay ve Hakan olmuştu.
4 Aralık 2025 Perşembe akşamında kıran kırana yarışma ekranlara geldi.
Gecenin sonunda ise MasterChef'in koca bir sezonunun ilk finalisti belli oldu.
MasterChef Türkiye 2025'in ilk finalisti Özkan oldu.