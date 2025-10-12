2025’in en çok konuşulan filmleri: Kaçırmamanız gerekenler

Sinema dünyası 2025 yılında da nefes kesici prodüksiyonlar, beklenmedik sürprizler ve gişe-ödül dengesiyle hareketli geçiyor.

Bazı filmler vizyona girdikleri anda sosyal medyada gündem olurken, bazıları da festival gösterimleri ve eleştirmen desteğiyle “yılın filmleri” listelerine girdi.

İşte 2025’te en çok konuşulan, eleştiriyle beğeni kazanan ve izleyici dikkatini çeken 5 film:

Sinners (Günahkarlar)

Ryan Coogler’in yönettiği bu vampir temalı drama, alışılmış tür kalıplarını kırması ve erken vizyona girmesine rağmen Oscar tartışmalarına girmesiyle dikkat çekti. Film, Mississippi'ye geri dönen iki ikiz kardeşin karşılaştıkları doğaüstü olayları anlatırken, toplumsal mesajlar ve tür sinemasını harmanlamasıyla öne çıktı.

Yönetmen Ryan Coogler

Senarist Ryan Coogler

Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Serinin son halkası olarak lanse edilen bu yapım, aksiyon severler tarafından merakla bekleniyordu. Tom Cruise’lu film, gişe başarısıyla dikkat çekti. Ayrıca fragmanları, set sahneleri ve aksiyon koreografisi uzun süre gündemde kaldı.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Senarist: Bruce Geller Christopher McQuarrie, Erik Jendresen

Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Snow White (2025)

Disney’in klasik animasyon uyarlaması olan bu canlı aksiyon/şarkılı versiyon, hem nostalji hem yenilik ruhuyla gündemde yer aldı. Filmin yüksek bütçesi ve kadrosu, sosyal medyada eleştiriler ve beklentiler yarattı.

Yönetmen: Mark Webb

Senarist: Erin Cressida Wilson, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm

Oyuncular: Rachel Zegler, Emilia Faucher, Gal Gadot

28 Years Later

Popüler kültürde “kıyamet sonrası” alt türünün fanatikleri için merak konusu olan bu devam filmi, eleştirmenlerin dikkatini çekti. Senaryosu, dünya vizyonu ve etkileyici görselleriyle yılın öne çıkan işlerinden biri oldu.

Yönetmen: Danny Boyle

Senarist: Alex Çelend

Oyuncular: Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

One Battle After Another

Paul Thomas Anderson’ın bu yeni filmi, erken gösterimlerde eleştirmenlerden övgüler aldı. Özellikle karakter derinliği ve sinematografik anlatımıyla yılın unutulmazları arasında sayılıyor.

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

Senarist: Paul Thomas Anderson, Thomas Pynchon

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Sean PennBenicio Del Toro