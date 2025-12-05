Yılmaz Özdil'in Sözcü'den kovulanlara sosyal medya göndermesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muhalif medyada kaos var...

Mahallenin en tanınan yüzlerinden biri olan Yılmaz Özdil, yıllardır yazarlık yaptığı Sözcü'nün başına geçti.

Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV’yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

Bu gelişmeyle birlikte adeta yaprak dökümü başladı.

İlk etapta pek çok editör, muhabir, yöneticiden oluşan onlarca kişi, kanaldan kovuldu.

Bunun ardından kanalın sembolik isimlerinin ayrılıkları başladı.

SÖZCÜ'DE 'ÖZDİL DÖNEMİ TEMİZLİĞİ'

Muhalif camianın yakından tanıdığı Özlem Gürses'in ayrılığı duyurulurken çıkan dedikodulara karşı ön alan Uğur Dündar, son köşe yazısı ile ayrılığı duyurdu.

Geçmişte 'Cenazeme bile gelme' boyutunda bir kapışma ile araları açılan Dündar ve Özdil'in kavgası yeniden gündem oldu.

Sözcü'deki bu 'Özdil temizliği', kimi kesimlerden destek görse de muhalif mahallede tepkilere neden oldu.

ÖZDİL'DEN GÖNDERME: AĞLAYACAKSANIZ OYNAMAYALIM

Kamuoyundaki tepkilere Özdil, X hesabından yaptığı kısa bir paylaşım ile cevap verdi.

Özdil, kanaldan kovulanlara gönderme yaparak "Ağlayacaksanız oynamayalım." ifadelerini kullandı.

Özdil, paylaşımına gülücük işareti koymayı da ihmal etmedi.