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23 Ağustos 2024 MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Yedeklerden gelen 3. isim...

23 Ağustos 2024 MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Yedeklerden gelen 3. isim... MasterChef'in dün akşam ekrana gelen bölümünde, bir yedek yarışmacı daha ana kadroya girmeye hak kazandı. Peki, ana kadroya giren isim kim oldu? İşte yedeklerden ana kadroya geçen üçüncü yarışmacı...