23 Ağustos 2024 MasterChef'te ana kadroya kim girdi? Yedeklerden gelen 3. isim...

Editör: Yağmur Dinç
MasterChef'in son bölümünde yedekler mücadele etti.
Haftanın eleme gününde veda edecek yarışmacının akabinde ana kadroya yedeklerden birisi gelecek.
Bu kapsamda kollarını sıvayan yedek kadrosu, zorlu bir yarışma geçirdi.
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ilk etapta, yedeklere giren yarışmacılardan sufle yapmalarını istedi.
Akın, Bera, Ensar, Bartu ve Adel ikinci etaba geçmeyi başaran yarışmacılar oldu.
Peki, ana kadroya kim girdi? MasterChef 23 Ağustos 2024 kazanan yedek yarışmacı...
KİM KAZANDI
İkinci etapta keçi peyniri verilerek yaratıcılık tabağı beklendi.
Gecenin en başarılı tabağını çıkarmayı başararak ana kadroya giren isim ise Akın Kızıltaş oldu.