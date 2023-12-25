24 Aralık MasterChef kim elendi? Yarışmaya veda eden isim... MasterChef All Star finaline sayılı günler kala bir yarışmacı daha elendi. Dün akşam yaşanan eleme oyunu, ekranlara damga vurdu. Favori yarışmacı hayallerine veda etti.

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ensonhaber.com

MasterChef All Star, takım oyunlarının sona erdiği nefes kesen bir aşamaya ulaştı.

Yarışmacılar, son bireysel mücadelelerin ardından heyecan dolu anları yaşamaya devam ediyor.

Son takım oyunlarından sonra Mavi Takım'ın 3-0'lık üstünlüğü, eleme adaylarını belirledi: Batuhan, Esra, Eren ve Sergen.

İlk turun galibi Eren oldu.

İkinci turda yarışmacılar, becerilerini ortaya koyarak "baked alaska" adlı tatlıyı hazırladılar. Bu aşamada yapılan oylama sonucunda, Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43 ve Esra ise 36,5 puan aldı.

Gecenin sonunda bir yarışmacı daha hayallerine veda etti.

MasterChef’te kim elendi?

Toplanan puanlar sonucunda dün akşam MasterChef’e 8. Olarak veda eden yarışmacı Batuhan oldu. Elemenin ardından yarışmaya şu sözlerle veda etti:

"Bu sene çok farklı oldu. Bir şeylerin daha çok farkında olarak bir yıl geçirdim. Gerçekten çok mutluyum, kupayı kaçırmış olabilirim ama daha güzel şeyler başardım. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bazen de nasip kısmet. Bundan başka pota oyunu yok kapanış yapmış oldum."