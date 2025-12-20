Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 1. fragman: Eleni, Esme ve Adil'in aile saadeti... Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm fragmanı seyirciyle buluştu. Fragmana; Eleni'nin anne babasına kavuşma mutluluğu yansırken, Oruç'un nişan atması da damga vurdu.