Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 1. fragman: Eleni, Esme ve Adil'in aile saadeti...

- Taşacak Bu Deniz 12. bölüm fragmanı yayımlandı.
- Fragmanda Eleni'nin kına gecesi ve Adil'in tutuklanması gibi çarpıcı olaylar yer aldı.
- Oruç'un nişanı atması ve Şerif'in tehditleri de gerilimi artırdı.
Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.
Yayınlanan fragman, dizinin yeni bölümünde gerilimin dozunun daha da artacağını gösterdi.
Esme’nin Melina’ya meydan okuduğu sahneler, Şerif’in tehdidi, Adil’in tutuklanması ve Eleni’nin kına gecesindeki büyük çıkışı izleyiciyi ekran başına kilitlemeye yetti.
Yeni bölümde; Adil’i kurtarmak için Eleni ve Fadime ile zamana karşı yarışa giriyor.
Aynı anda Şerif’in Ballı cinayeti üzerinden kurduğu tehdit ağı, olayları içinden çıkılmaz bir hale getiriyor.
Eleni’nin kına gecesinde Sevcan’ın sırlarını açığa çıkardığı sahne ise sosyal medyada gündem oldu.
İşte, Taşacak Bu Deniz'den yeni fragman...