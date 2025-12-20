Miss Turkey 2025 Kraliçesi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında, ne mezunu? Sıra Saraydemir hakkında...

- Miss Turkey 2025 şampiyonu Sıla Saraydemir oldu.
Türkiye'nin güzellik yarışması Miss Turkey, 43. kez gerçekleştirildi.
Birbirinden iddialı adayların podyuma çıktığı final gecesinde, jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye Güzellik Kraliçesi seçildi.
Can Sandıkçıoğlu, Sabit Akkaya, Demet Şener, Kerim Senayi, Nursena Say, Gürhan Sayar ve Yasin Soy’dan oluşan jüri üyeleri, Sıla Saraydemir'i Türkiye'nin kraliçesi oldu.
"Sıla Saraydemir kimdir" başlığı ve birçok detay, araştırma konuları arasına girdi.
Peki; Yeni Güzellik Kraliçesi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında? Sıla Saraydemir'in boyu, kilosu ve hakkında merak edilenler...
SILA SARAYDEMİR KİMDİR
Sıla Saraydemir, 22 yaşında Miss Turkey birincisi oldu.
1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.
2025 Miss Turkey birincisi seçilen Sıla Saraydemir, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.