Eşref Rüya 27. bölüm 2. fragman: Kadir öldü mü?

Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından Eşref Rüya, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yeniden gündeme geldi.

Güçlü hikayesi ve sürükleyici anlatımıyla dikkat çeken dizide, başrolleri paylaşan Çağatay Ulusoy ile **Demet Özdemir**in performansları izleyicilerden tam not almaya devam ediyor.

Yayınlanan fragmanda Kadir’in vurulması, “Kadir ölecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

KADİR ÖLECEK Mİ?

Eşref ve Kadir, geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine gelirken, olaylar zinciri giderek karmaşık bir hal alır.

Yeni bölümde savcı, özgürlüğü karşılığında Nisan’a muhbirlik teklif eder.

Öte yandan Yetimler’den Sadık’ın vurulması ve Hıdır’ın Eşref’ten alınan örneğin kendisiyle uyuşmadığını öğrenmesi, dizideki sır perdesini aralamaya başlar.

Bölümün finalinde ise Kadir’in yere yığıldığı sahne, izleyicileri büyük bir belirsizlikle baş başa bırakacak.

İşte Eşref Rüya 27. bölüm 2. fragman: