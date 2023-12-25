24 Aralık reyting sonuçları: Yargı dizisinden beklenmedik düşüş! Tahtı kaptırdı 24 Aralık 2023 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

24 Aralık Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Teşkilat, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 KIRLI SEPETI FOX

3 YARGI KANAL D

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 YARGI (OZET) KANAL D

10 TESKILAT (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 TESKILAT TRT 1

4 KIRLI SEPETI FOX

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 YARGI (OZET) KANAL D

7 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HABER ONU SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 KIRLI SEPETI FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KIRLI SEPETI (OZET) FOX

7 YARGI (OZET) KANAL D

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 AQUAMAN (Y.S) ATV