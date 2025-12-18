Müstehcen görüntüleriyle gündem olan 'Jasmine' dizisi hakkında RTÜK kararı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocuk oyuncu olduğu dönemlerde Evrim Akın'ın kendisini zorbaladığı yönünde iddiaları ile gündem olan Asena Keskinci, şu sıralar yeni dizisi ile gündemde.

HBO platformunda yayınlanan ve Keskinci'nin başrolde olduğu yapım müstehcen sahneleri ile gündeme bomba gibi düştü.

AİLE YAPISINI HEDEF ALAN, AHLAKA AYKIRI İÇERİK

Sosyal medyaya yasıyan kesitler bir anda gündem olurken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Jasmine" adlı yapım hakkında, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, milli ve manevi değerlerle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle inceleme başlattı.

İncelemeyi sonuçlandıran RTÜK kararını açıkladı.

KATALOGDAN KALDIRMA CEZASI

Buna göre RTÜK Üst Kurul toplantısında, HBO Max'ta yayınlanan "Jasmine" adlı diziye “toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı" olduğu gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.