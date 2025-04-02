3 çocuk babası Volkan Konak'ın aile pozları! İşte Şimal, Derin ve Volkan Konak...

Yağmur Uçar
Kuzey'in Oğlu lakabıyla tanınan Karadeniz müziklerinin efsane ismi Volkan Konak, hayatını kaybetti.
Kıbrıs'ta aldığı sahnede aniden fenalaşan Konak, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Ünlü sanatçının ölümü Türkiye'yi adeta yasa boğdu.
Memleketi Maçka'ya defnedilen Volkan Konak'ın ailesi, cenazede zor anlar yaşadı.
3 çocuk babası Konak'ın ailesi ise merak konusu oldu.
İŞTE KONAK AİLESİ
1992 yılında Selma Konak ile evlenen Volkan Konak, 2 kız ve 1 erkek çocuğu babası.
Kameralardan uzak büyüyen kızı Şimal, Derin ve oğlu Volkan Konak, aile pozları ile dikkat çekti.
İşte Volkan Konak ve çocukları...