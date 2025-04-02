Haberler



Medya



3 çocuk babası Volkan Konak'ın aile pozları! İşte Şimal, Derin ve Volkan Konak...

3 çocuk babası Volkan Konak'ın aile pozları! İşte Şimal, Derin ve Volkan Konak... Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın ani ölümü ile sarsılan sanat camiası ve sevenleri, ardında emanet kalan çocuklarını merak ediyor. Birbirinden güzel 3 çocuk babası olan Konak'ın aile pozlarına beğeni yağıyor.