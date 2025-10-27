3. sezon sürprizi: Gassal'a yeni oyuncu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT'nin dijital içerik platformu tabii'nin sevilen dizisi Gassal, 3. sezon çekimlerini tamamladı.

İlk iki sezonu ile büyük ses getiren Gassal dizisi, Ahmet Kural'ın oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.

Müzikleri ve genişleyen kadrosuyla fenomen bir dizi haline gelen Gassal'dan 3. sezon görüntüleri geldi.

Yeni sezona dair detaylarda diziye Timuçin Esen'in dahil olduğu görüldü.

İzleyicileri heyecanlandıran bu hamlenin akabinde yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.