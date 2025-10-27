Abone ol: Google News

3. sezon sürprizi: Gassal'a yeni oyuncu

Yayınlanan 3. sezon fragmanında Gassal dizisine Timuçin Esen konuk oldu.

Yayınlama Tarihi: 27.10.2025 16:21
  • Gassal dizisi, 3. sezon çekimlerini tamamladı ve Timuçin Esen diziye katıldı.
  • Ahmet Kural'ın oyunculuğu ile beğeni toplayan dizi, genişleyen kadrosuyla dikkat çekiyor.
  • Yeni sezon fragmanı yayınlandı ancak yayın tarihi henüz açıklanmadı.

TRT'nin dijital içerik platformu tabii'nin sevilen dizisi Gassal, 3. sezon çekimlerini tamamladı.

İlk iki sezonu ile büyük ses getiren Gassal dizisi, Ahmet Kural'ın oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.

Müzikleri ve genişleyen kadrosuyla fenomen bir dizi haline gelen Gassal'dan 3. sezon görüntüleri geldi.

Yeni sezona dair detaylarda diziye Timuçin Esen'in dahil olduğu görüldü.

İzleyicileri heyecanlandıran bu hamlenin akabinde yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

