37 milyonluk jest! Semih Şentürk'ten eşine dudak uçuklatan hediye...

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe ve milli takımın efsane isimlerinden Semih Şentürk, 20. evlilik yıldönümü için eşi Pınar Şentürk’e dikkat çeken bir hediye verdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Semih Şentürk evliliklerinin 20. yıldönümüne özel eşi Pınar Şentürk'e Beykoz'da bir milyon dolar değerinde daire satın aldı.

Semih Şentürk, Beykoz’un en lüks konut projelerinden biri olan Acarkent'te daire satın alarak eşine romantik bir jest yaptı.

Mehmet Üstündağ'ın yazısına göre bu lüks dairenin fiyatının 1 milyon dolar (36 milyon 500 bin lira) olduğu iddia ediliyor.

Semih Şentürk'ün eşine yaptığı jest sosyal medyada uzun süre gündem oldu.