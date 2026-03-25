Kısmetse Olur yarışmacısı Yeraltı dizisinde rol almış: İşte o görüntüler

Now TV ekranlarında Çarşamba günleri izleyicileri ekrana kilitleyen Yeraltı dizisi, heyecanı zirveye taşıdı.

Son haftalarda Eşref Rüya dizisini de geride bırakan Yeraltı, reytingleri altüst ediyor.

Dizinin ilk bölümünde yer alan bir detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Meğer bu sezon Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında yarışan yarışmacı Şuranur Çalışkan, dizide ufak bir rol almış.

İLK BÖLÜMDE GÖRÜLDÜ

Aşkın Gücü yarışmacısı Şuranur Çalışkan, Yeraltı dizisinin ilk bölümünde ekrana geldi.

Haydar Ali'nin cezaevinden çıktığı ve Bozo'nun evini ziyaret ettiği anda, Bozo'ya kahve götüren kişi Şuranur Çalışkan'dı.

Yarışmacının o sahnesi, sosyal medyada gündem oldu.