500 bin TL'lik Milyoner sorusu açıldı: İşte o soru ve yanıtı...

2011 yılından beri ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, devam ediyor.

7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile ekrana geliyor.

Yarışmanın dün akşamki bölümü, heyecanlı anlara sahne oldu.

Yarışmanın bir bölümünde sorulan 'Hangi ülke tek bir saat dilimini kullanmaktadır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İşte 500 bin TL değerindeki sorunun doğru cevabı...

Dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkelerinden biri olan Çin, 5 farklı saat dilimini kapsayacak büyüklükte olmasına rağmen resmi olarak tek bir saat dilimi (UTC+8) kullanıyor.