52 yaşındaki Defne Samyeli fiziğiyle olay yarattı! Kızıyla pozuna yorum yağdı... Defne Samyeli'nin son Instagram pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin takipçileri o karelere yorum ve beğeni yağdırdı. İşte Defne Samyeli'nin son paylaşımı...

Hüseyin Topuz

52 yaşındaki Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından paylaştığı kareler sosyal medyanın gündeminde kalmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı pozlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Instagram'ı aktif şekilde kullanan Defne Samyeli iddialı pozlarını paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği pozlar ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Fiziği ile adeta genç kızlara taş çıkaran Defne Samyeli paylaştığı son pozlar ile yeniden gündeme geldi.

Kızı Deren Talu ile bir davete katılan Defne Samyeli verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fiziği ve tarzı ile dikkat çeken Samyeli'nin o karelerine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte Defne Samyeli'nin o pozları...