52’lik güzel Defne Samyeli derin yırtmacıyla büyüledi! Bu tarz yirmiliklere taş çıkartır

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Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle ekranların beğenilen yüzleri arasında yer alan Defne Samyeli iddialı tarzıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Güzelliğiyle gönüllere taht kuran Samyeli sosyal medya pozlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

İddialı tarzı ile katıldığı her davette dikkatli bakışların odağı olan Samyeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Samyeli, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda derin dekolteli beyaz elbisesiyle görenleri mest etti.

DERİN DEKOLTESİYLE BÜYÜLEDİ!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim beyaz derin dekolteli elbisesiyle adeta beğeni yağmuruna tutuldu.