Survivor'a damga vuran Bayhan'ın gençlik hallerine bakın! "105 Bayhan"

- Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan, şimdilerde Survivor 2026 kadrosunda dikkat çekiyor.
- Bayhan'ın gençlik halleri, sosyal medyada ilgi uyandırıyor.
- Yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Bayhan, eskiden toy bir delikanlıydı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunduğu Popstar yarışması bir döneme damga vurmuştu.
Yarışmada kendine has tarzı ve tavırlarıyla Türk halkını gönlünü kazanan Bayhan yıllar içinde büyük bir değişim yakaladı.
Şimdilerde Survivor 2026 kadrosunda yer alan 45 yaşındaki Bayhan'ın eski hali ise merak konusu oldu.
Adeta toy bir delikanlı olan Bayhan'ın o halleri, sosyal medyada gündem oldu.
İşte, Bayhan'ın gençliği...