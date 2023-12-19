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ABD'de görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Eski ABD'li asker ve YouTuber Adam Knowles, video çekimleri sırasında gerçekleştirdiği bir roketatar testinde kaza geçirdi.
Roketatar tutukluk yaptı: İçerik üretirken ağır yaralandı
RPG-7 roketatarı ateşlerken silahın patlamasıyla fenomenin kafatası kırıldı ve beyin kanaması geçirdi.
Patlamanın etkisiyle çenesi kırılan, kafatası çatlayan ve vücudunda üçüncü derece yanıklarla kaplı hale gelen Adam, hastaneye kaldırıldı.
Hiçbir şey hatırlamıyor
Şu anda iyileşme sürecinde olan Adam, yaşadığı korkunç olayın görüntülerini izledi ancak hiçbir şey hatırlamadığını belirtti.
Fenomen, toplamda 300 bin dolara ulaşan masraflara rağmen içeriklerine devam edeceğini söyledi.
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