A.B.İ. 4. Bölüm fragmanı: İşte Behram’ın karanlık planı…

- ATV'nin yeni dizisi A.B.İ., son bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
- Behram’ın karanlık planları ve Sinan’ın geçmişteki hataları yeni bölümde dengeleri değiştirecek.
- Doktor Doğan, Melek’i kurtarmak için risk alırken, Melek’in karşılaşacağı tehdit izleyicileri ekrana kilitleyecek.
ATV’nin iddialı dizisi A.B.İ., üçüncü bölümüyle ekrana damga vurdu.
Tempo ve gerilimin bir an olsun düşmediği bölüm, izleyiciden olumlu yorumlar alırken sosyal medyada da gündem olmayı başardı.
Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doktor Doğan ile Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Avukat Çağla karakterleri, yaşanan gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti.
Final sahnesinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, yeni bölümde neler olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Behram’ın gizli hamleleri ve Sinan’ın geçmişten gelen yanlışlarının gün yüzüne çıkmasıyla birlikte dengeler tamamen değişecek.
Doğan, Melek’i içinde bulunduğu çıkmazdan kurtarabilmek için tüm riskleri göze alırken, cezaevinde bulunan Melek’in karşı karşıya kalacağı tehdidin boyutu izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
İşte A.B.İ. 4. bölüm fragmanı: