Koçarilerin neden ıhlamur içtiği anlaşıldı! "Bir Koçarili asla çay içmez!" İşte sebebi...

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, büyük bir ilgi ve hayran kitlesiyle yayın hayatına devam ediyor.

Yayın günü dışında da izlenme rekorları kıran dizi, birçok mesaj ve detay da içeriyor.

Dizide Koçari ve Furtuna köyleri düşman olup, aynı zamanda sevdaluk da ederler.

İzleyicilerin dikkatinden kaçmayan ayrıntılardan biri ise Koçari köyünde neredeyse her sahnede ıhlamur içilmesi oldu.

Karadeniz kültüründe çayın vazgeçilmez olduğu düşünüldüğünde, Koçarililerin çay yerine ıhlamuru tercih etmesi izleyicilere ilk bakışta oldukça şaşırtıcı geldi.

SEBEBİ FURTUNALILAR

Sebebi ise kısa bir araştırma sonucu ortaya çıktı.

Dizinin hikAyesine göre, çay sektörü tamamen düşman köy Furtuna’nın elinde bulunuyor.

Koçari Köyü Reisi Adil Koçari ve köy halkı da bu nedenle çayı bilinçli olarak hayatlarından çıkarıyor. O

Yani çay sektörü Furtuna'da olduğundan dolayı ıhlamuru tercih ediyor.

"Bir Koçarili çay içmez, ıhlamur içer" sözü de buradan geliyor.