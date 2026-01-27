Rüya Gibi bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman? 27 Ocak Show TV yayın akışı

- Rüya Gibi dizisinin 9. bölümü 27 Ocak'ta değil, 1 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak.
- Dizi, artık Pazar akşamları izleyiciyle buluşacak.
- Daha önce Salı akşamları yayınlanan dizi, yayın gününü değiştirdi.
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Rüya Gibi, yeni bölümüyle ilgili merak uyandırmaya devam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen’in oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı yapım; dram, komedi ve romantik öğeleriyle dikkat çekiyor.
Başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey’in paylaştığı dizinin 9. bölümünün 27 Ocak akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu.
Peki, Rüya Gibi yeni bölüm bu akşam var mı? Ne zaman yayınlanacak? İşte Rüya Gibi 9. bölüm tarihi…
RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Rüya Gibinin yayın günü ve yeni bölüm tarihi değişti.
Yayın hayatına Salı akşamları başlayan dizi, ilk 7 bölümüyle izleyicinin karşısına saat 20.00’de çıktı.
8. bölüm itibarıyla yayın gününde değişikliğe gidilen yapım, artık Pazar akşamları ekrana geliyor.
Rüya Gibi, 9. bölümüyle 1 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak.