Acun Ilıcalı başvurdu: TV8 halka arz olacak...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 TV Yayıncılık A.Ş., halka arz sürecini resmen başlattı.

Şirket, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle hisse satışı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.

Başvurunun onaylanması halinde TV8, medya sektöründe son dönemin en dikkat çeken halka arzlarından biri olmaya aday.

Şirketin halka arz gelirlerini nasıl değerlendireceği ve yatırımcıların ilgisinin nasıl şekilleneceği ise merakla takip ediliyor.

35 MİLYON PAY SATILACAK

21 milyon TL nominal değerli (21 milyon adet) yeni pay halka arz edilecek.

Buna ek olarak, şirket ortağı Acun Medya Holding A.Ş., sahip olduğu paylardan 14 milyon TL nominal değerli (14 milyon adet) payı ortak satışı yoluyla halka arz edecek.

Böylece toplamda 35 milyon TL nominal değerli, 35 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor.