Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 2. fragman: Adil, Şerif’i vuruyor

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in zorlu coğrafyasında geçen hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Aile içi hesaplaşmalar, geçmişten gelen sırlar ve giderek sertleşen çatışmalar, dizinin son bölümlerinde tansiyonu iyice artırdı.
Son bölümlerde yaşanan gelişmelerin ardından gözler yeni bölüme çevrildi.
Diziden beklenen yeni fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
ADİL, ŞERİF'İ ÖLDÜRECEK Mİ?
Beklenen boşanma davası gerçekleşiyor. Ancak Şerif, Esme’den boşanmıyor.
Adil, Şerif’i vurmaya ant içmiştir. Eline silahı kapan Adil, Şerif’in yanına gidiyor ve tetiği çekiyor.
Peki, Şerif ölecek mi? İşte Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragman: