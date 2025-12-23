Taşacak Bu Deniz 12. bölüm 2. fragman: Adil, Şerif’i vuruyor TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle izleyicileri derinden etkilemişti. Diziden yeni fragman geldi. İşte Taşacak Bu Deniz 12. Bölüm 2. Fragman…