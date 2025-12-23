Kızılcık Şerbeti 119. bölüm 2. fragman: Eski sevgili bombayı patlattı "Gerçek değil"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine çok konuşuldu.

Son bölümde Başak’ın Fatih’in evine taşınması, hikayede yeni bir dönemin kapısını araladı.

Öte yandan Çimen ve Emir’in ayrılığı, bölümün en çarpıcı sahneleri arasında yer aldı.

Final sahnelerinin ardından gözler yeni bölüme çevrilirken, diziden yeni fragman geldi.

"EVLİLİĞİ GERÇEK DEĞİL"

Dizinin yeni bölümünde Çimen ve Emir arasındaki buzlar eriyor. Ancak Çimen'i çok zor günler bekleyecek.

Öte yandan Kemal'in sünnet düğününde gerçekler açığa çıkıyor. Başak'ın eski sevgilisi, Başak ve Fatih'in evliliklerinin gerçek olmadığını söylüyor. Ünal ailesi bu durumda ne yapacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 119. bölüm 2. fragman: