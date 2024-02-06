Acun Ilıcalı çıldırdı, sinirden sandalye fırlattı… İşte Survivor 27. bölüm fragmanı Survivor All Star yarışma programı, yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Kırmızı takımda iplerin kopması ve konseyde Acun Ilıcalı’nın sinirden sandalye fırlatması, izleyicileri şoke edecek. İşte Survivor All Star 27. bölüm fragmanı…

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ensonhaber.com

Acun Medya imzası taşıyan ve TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor All Star, başından beri izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Program, ilk bölümünden itibaren süregelen heyecan ve gerilim dolu atmosferiyle, reytinglerde zirvede.

Birbirinden güçlü yarışmacıların final için kıyasıya bir mücadele verdiği programda, kırmızı ve mavi takımlar her hafta ada hayatına devam edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Bu akşam Survivor tarihinde bir ilke imza atılacak. Daha önce görülmemiş boyuttaki kavga, Acun Ilıcalı’yı çileden çıkaracak.

Acun Ilıcalı sinirden sandalye fırlattı

Yeni bölüm fragmanı, izleyicileri şaşkına çevirecek olaylarla dolu. Nagihan ve Mustafa Kemal'in "Biz de artık oynamıyoruz." çıkışı, büyük tepki çekecek.

Konseyde yaşananlar ise adeta bomba etkisi yarattı. Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara karşı gösterdiği sert tepki, herkesi şaşırttı.

Ilıcalı'nın, "Kardeşim siz ne istiyorsunuz?" diyerek yüksek gerginliğini ortaya koyduğu ve ardından sandalyesini fırlattığı anlar, izleyicileri adeta ekrana kilitleyecek.