Güller ve Günahlar 14. bölüm fragmanı: Serhat ve Zeynep’in evliliği gerçek mi olacak?

Yılbaşı arası nedeniyle yayın takvimine kısa bir mola veren Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar, uzun bekleyişin ardından ekranlara güçlü bir dönüş yaptı.

17 Ocak 2026’da yayınlanan 13. bölümüyle izleyiciyi yeniden hikayenin içine çeken dizi, temposu yüksek sahneleriyle büyük beğeni topladı.

Bölümün hemen ardından paylaşılan 14. bölüm fragmanı ise yen, bölüme dair merakı artırdı.

Peki yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

SERHAT'TAN ZEYNEP'E JEST

Berrak’ın artan baskıları, Zeynep’i köşeye sıkıştırırken, Serhat Zeynep’in yaşadığı kırılganlığı fark ediyor.

Zorunluluktan doğan formalite evlilik, Zeynep için bir yük haline geliyor. Ancak Serhat bu duruma kayıtsız kalamıyor.

Zeynep’in hayatında bu evliliğin yalnızca soğuk bir mecburiyet olarak yer etmesini istemeyen Serhat, Zeynep’e yüzük takıyor.

İşte Güller ve Günahlar 14. bölüm fragmanı: