Final kararı bekleniyordu! Show TV’nin o dizisinin yayın günü değişti Show TV ekranlarında yayın hayatına iddialı bir giriş yapan Rüya Gibi, reytinglerde beklentinin altında kalınca kanal yönetimini yeni bir karar almaya yöneltti. Dizinin yayın günü değişti.