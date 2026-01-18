Final kararı bekleniyordu! Show TV’nin o dizisinin yayın günü değişti

- Show TV'nin Rüya Gibi dizisinin yayın günü değiştirildi.
- Salı akşamları düşük reyting alan dizi, pazar akşamına taşındı.
- Yeni bölüm, 25 Ocak Pazar günü yayınlanacak.
Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Rüya Gibi dizisi için şaşırtan karar geldi.
Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ahsen Eroğlu’nun yer aldığı Rüya Gibi, sadık bir izleyici kitlesi oluşturmasına rağmen salı akşamları yaşanan yoğun rekabet ortamında reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamadı.
Final ihtimali kulislerde konuşulurken, dizinin ekran yolculuğunu sürdürmesi adına Show TV’den dikkat çeken bir adım geldi.
Kanal yönetimi, yapımın izlenme performansını artırmak amacıyla Rüya Gibi’nin yayın gününde değişikliğe gitti.
YENİ YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV’nin Rüya Gibi dizisi salı akşamından pazar akşamına alındı.
Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında 25 Ocak Pazar günü yayınlanacağı açıklandı.