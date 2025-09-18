Ahmet Çakar'dan olay yaratan Mourinho paylaşımı! Sosyal medyayı salladı...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Benfica ile anlaştı.

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, "Fenerbahçe'ye gitmek bir hataydı, ama son güne kadar her şeyimi verdim" açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho'nun bu açıklamasının ardından ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Jose Mourinho'nun "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." sözlerini alıntılayan Ahmet Çakar yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Çakar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"İşte bunu bildiğim için sana aylardır yavşak diyordum…."