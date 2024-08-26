Ahmet Çakar'dan Rizespor kalecisine şok gönderme: "Survivor'a hazırlanmaya başlasın" Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. İşte Ahmet Çakar'ın o paylaşımı..

Editör: Salih Demirgan

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın yediği goller, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından konuyla alakalı bir paylaşım yaptı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçın ardından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Çakar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bu gece Rizesporun kalecisi Gökhan tarih yazıyor. Tuhaf ama cok tuhaf."

Ahmet Çakar yaptığı diğer bir paylaşımda ise "Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kaleciliği bırakıp gelecek sezon Survivor All Star yarışmasına hazırlanmaya başlasın!" ifadelerine yer verdi.